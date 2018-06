Un incidente è avvenuto tra via Fleming e via Fermi. Il lettore Alberto invia questa foto e segnala anche i disagi al traffico. Sono intervenuti il personale del 118 (ma non ci sono stati feriti) e gli agenti della polizia municipale per gestire il traffico ed effettuare i rilievi.

Attorno alle 8, inoltre, un'auto è finita in un fosso a Bezze di Torrile: c'è un ferito lieve.

