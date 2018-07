Grande successo per la prima edizione della Corrida di Montecchio Emilia, organizzata dalla Peo Loco enzana condotta da Claudio Stefanini, che ha visto sfidarsi sul palco una ventina di concorrenti. Barzellettieri, ballerini e cantanti allo sbaraglio che, nella rinnovata Arena del Parco Enza di Montecchio Emilia, hanno rallegrato la serata di oltre trecento spettatori che, munito di fischietti e campanacci, hanno applaudito a scena aperta i loro beniamini. A sorpresa, la partecipazione del cantante Luca Anceschi, sul palco per un cammeo donato alla Pro Loco, in qualità di super ospite.