Un schianto fortissimo che ha richiamato passanti e residenti alle finestre, prima che in pochissimi istanti si attivasse la macchina dei soccorsi. Incidente questa mattina intorno alle 11.15 all'incrocio tra via XXIV Maggio, via Casa Bianca e via Socrate. Sul posto il 118 con ambulanze e automedica, la polizia e i vigili del fuoco, al lavoro per riuscire a liberare alcuni dei feriti dalle auto pesantemente danneggiate. Almeno due i feriti, in condizioni non critiche.