La segnalazione del lettore Luca: "Buongiorno, visto quanto segnalato ieri da un lettore per via Brambilla (guarda qui, ndr.), volevo tranquillizzarlo per dirgli che non si deve sentire solo. Questa è la situazione in cui versa quotidianamente l’incrocio di via Brescia con via Chiesi. Tutti i giorni vengono abbandonati montagne di rifiuti. Possibile che non si possa fare proprio nulla? É evidente che si tratti di cittadini incivili ma serve pensare a soluzioni diverse da quelle adottate fino ad ora. La città è sporca e non é una mia opinione personale ma un dato di fatto."