Stamattina a scrivere è Andrea, che abita in via Cenni "con vista" frequente su via Brambilla. "Una discarica abusiva di fianco alla raccolta indumenti e vetro, in pieno quartiere Montebello...", segnala, aggiornando la situazione che già aveva immortalato ieri un altro lettore, Fabrizio. E i rifiuti aumentano...

Clicca qui per la spiegazione e il link per prenotare il ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti