Mario Marini dà lezione di pasta fresca in Sudafrica Foto

La pasta fresca alla parmigiana sbarca in Sudafrica. A darne lezione è stato lo chef Mario Marini, che così ha commentato l'esperienza: "Sto pensando che sono fortunato: ad essere nato in Emilia, ad avere una mamma ed una nonna ottime cuoche, ad avere amici e maestri come Luca e Barbara, ad avere frequentato Alma, che Gianfranco Soncini si sia fidato di me e, come dice un mio grande amico, a “non avere paura di niente”... Never give up!".