L'amarezza di un lettore: "Insultato da un ragazzino che sporcava gli scalini del Teatro Regio"

Il lettore Besjan racconta con amarezza un episodio avvenuto davanti al Teatro Regio. Besjan ha visto alcuni ragazzini che sporcavano, li ha ripresi e uno di loro ha risposto con insulti.

Scrive Bejan, che invia anche alcune foto:

"Volevo farvi vedere come il Teatro Regio per l'ennesima volta sia stato ridotto in condizioni veramente pietose... La risposta del ragazzino di 16 anni alla mia domanda perché lasciate il teatro in queste condizioni?? è stata: 'Sono gli uomini con i camioncini a dover pulire, non noi...'. Oltre agli insulti presi quando mi ha visto fotografare gli scalini... e le offese contro i giornalisti. Non ritengo che sia una cosa giusta che ogni sera sporchino in questa maniera e disturbino i vicini... E questi ragazzi sono per la maggior parte minorenni!".

