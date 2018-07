Mondiali: esplode la gioia dei tifosi francesi Foto

Boato nel cuore di Parigi per la vittoria della Francia contro la Croazia nei Mondiali di Calcio di Russia 2018. Dopo il trionfo alla Coppa del Mondo, una marea umana sta convergendo verso gli Champs-Elysèes, tra Place de la Concorde e l’Arco di Trionfo, intonando cori di ogni tipo tra fumogeni e bandiere bleu-blanc-rouge. «On est champions, on est champions», grida la folla parigina, in una splendida giornata di sole, all’indomani della Festa nazionale del 14 luglio che celebra la Presa della Bastiglia del 1789.

La Marsigliese, l’inno nazionale della Francia, risuona ad ogni angolo di strada, tra Notre-Dame e la Torre Eiffel, mescolandosi al grido dei clacson tra caroselli di auto e motorini. I Bleus verranno ricevuti domani all’Eliseo dal presidente Emmanuel Macron, prima dei sfilare in corteo a bordo di un bus 'imperialè sui Campi-Elisi. Dopo la prima Coppa del Mondo del 1998, esattamente vent'anni fa, i Bleus possono mettere una seconda stella sulla loro maglia nazionale.

Delusione e tristezza in Croazia per il mancato risultato epocale dello sport croato, ma la piccola nazione balcanica si prepara a festeggiare tutta la notte il formidabile secondo posto ai mondiali di calcio in Russia.

Le lacrime della presidente della Croazia, Kolinda Gabar Kitarovic, miste di tristezza e di gioia, al momento dell’abbraccio al capitano Luka Modric, proclamato miglior calciatore del torneo, illustrano il sentimento che prevale stasera sulle piazze e sulle strade in Croazia, dove decine di migliaia di persone hanno seguito la finale.

«Tutto questo è incredibile e indimenticabile», ha detto il cronista della tv croata al momento dell’ultimo fischio dell’arbitro. «Che il nostro piccolo Paese abbia dei calciatori favolosi, ora lo sa tutto il mondo», ha aggiunto.

«E' finita una bellissima avventura, la Croazia è seconda», titola il portale del quotidiano Jutarnji list, «I biancorossi sono il nostro orgoglio!», gli fa eco il Vecernji list, «Un sogno infranto», riassume il Novi list. Gli analisti ricordano che nel 1998 la Francia battè la Croazia nella semifinale mondiale, e da allora le due nazionali si sono scontrate ancora cinque volte, inclusa la finale di stasera, e la Croazia non ha mai vinto.