Gazzareporter: ecco i tre vincitori. E adesso... "Racconta l'estate"

Continuano le iniziative per i lettori che inviano foto e video con l'app gratuita Gazzareporter. Da oggi «Racconta l'estate»: manda foto divertenti, curiose, romantiche... Puoi vincere un mese di abbonamento a Gweb+. «A caccia di curiosità»: vince Massimo Mari con «Giochi di luce sul Duomo». Per «La cronaca dei lettori» (che prosegue) premiamo la gallery di maltempo a Salso inviata da Andrea. Il lettore ha inviato le foto "in tempo reale" su quanto stava accadendo nella città termale, secondo lo spirito dell'iniziativa dedicata alle segnalazioni dei lettori.

Menzione speciale per un bel tramonto a Barbiano immortalato da Riccardo.

