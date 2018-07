Roccalanzona, caduta dalla bicicletta: feriti due 30enni

Brutta caduta in bicicletta questa mattina per due ragazzi 30enni a Roccalanzona, nel comune di Medesano, a pochi metri dalla loro abitazione. Immediati i primi soccorsi. Sul posto l'automedica di Fidenza e un'ambulanza da Fornovo. I due ragazzi sono stati trasferiti al Maggiore di Parma con diverse contusioni, uno dei due in condizioni di media gravità, l'altro con lievi ferite.