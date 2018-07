Ha preso il via davanti al Tribunale Federale nazionale della Figc il processo sportivo riguardante i messaggi Whatsapp sospetti inviati dal calciatore del Parma Emanuele Calaiò alcuni giorni prima della partita tra la sua squadra e lo Spezia. Secondo la Procura furono un tentativo di ammorbidire la posizione di alcuni giocatori liguri prima di una partita che era decisiva per la promozione in serie A del Parma. All’udienza oltre all’avvocato difensore del club emiliano, Edoardo Chiacchio, è presente anche lo stesso Calaiò.

L’udienza è pubblica, mentre nel pomeriggio - a porte chiuse - verranno trattati i casi di Chievo e Cesena, accusati di aver creato plusvalenze fittizie con una serie di scambi di giocatori.

Processo iniziato alle 11.20 e subito sospeso per dar modo al presidente del tribunale di decidere se ammettere come controinteressati Venezia e Palermo. La decisione è quella di ammettere il Palermo ma non il Venezia.

Poco dopo le 12 sono arrivate le richieste della procura federale: penalizzazione di due punti al Parma nello scorso campionato o, in subordine, sei punti nel prossimo campionato di A. Per Calaiò è stata invece chiesta una squalifica di 4 anni e mezzo e sanzione di 50mila euro.





L’avvocato di Calaiò, Rodella, attacca la Procura parlando di condotta esagerata rispetto alla realtà dei fatti e parla di accusa infamante per il giocatore del quale chiede il proscioglimento.

«Ho passato un’estate orribile, di inferno, a giustificarmi anche in lacrime con i miei figli: ho 36 anni e sono oramai vicino alla fine della mia carriera, non voglio chiuderla con una macchia come questa, sono accuse che non mi appartengono». Lo ha detto Emanuele Calaiò, in una dichiarazione spontanea al Tribunale Figc, nel corso del processo al Parma per tentato illecito sportivo: per il giocatore la Procura federale ha chiesto 4 anni di squalifica.

Nelle foto, l'arrivo di Calaiò e dell'avvocato Eduardo Cacchio