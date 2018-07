La segnalazione- indignata - arriva dal lettore Michele, ed è quella di "un odioso atto vandalico verificatosi nei giorni scorsi nel parco di via XXIV Maggio. Degli esseri inumani, ma anche inanimali... hanno spezzato i giovani alberi che erano stati piantati per abbellire e dare un po' d'ombra al parco giochi. E' superfluo aggiungere che il mio sconcerto e la mia rabbia non siano quantificabili. Dato che lo stesso parco e i parchi limitrofi sono già stati oggetto di atti vandalici che hanno portato, in tempi recenti, alla distruzione dei giochi per i bambini, mi chiedo cosa aspetti il Comune a fare installare un sistema di telecamere per poter dissuadere ed eventualmente punire ultra-severamente chi compie questi atti immondi".