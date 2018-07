Schianto tra auto e tir a Campegine: 5 feriti e 5 corsie bloccate. Con lunghe code anche su via Emilia e tangenziale

Un pauroso incidente accaduto nella notte in A1 all'altezza di Campegine continua ad avere i suoi effetti anche sul traffico in autostrada e a Parma, sia in tangenziale, sia sulla via Emilia.

Intorno alle 4.20 un tir si è scontrato con un'auto, con i mezzi "rimbalzati" a parecchi metri di distanza e il tir finito di traverso ad occupare 5 delle sei corsie presenti in quel tratto. Diversi i mezzi del 118 arrivati sul posto. Cinque i feriti trasportati all'ospedale di Reggio Emilia: due in gravi condizioni, due in condizioni di media gravità e uno con lievi traumi. Traffico da subito congestionato, sia per permettere i soccorsi sia la complicata rimozione del mezzo pesante. Tanto che ancora dopo alcune ore ci sono 6 chilometri di cosa in A1 direzione sud, mentre l'uscita dei mezzi dall'autostrada ha fatto sì che si formassero lunghe code anche in tangenziale Nord e in Via Emilia direzione Reggio.

