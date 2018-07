A grande richiesta, c'è stata la seconda volta. Ma la «Val Ceno River Race» si candida a diventare un appuntamento irrinunciabile nella vallata. Centinaia di persone dalla mattina sono a Gerra Cella di Bardi, chi come costruttore-sfidante, chi come sostenitore o spettatore. Durante la mattinata, dopo la consegna dei materiali, è partita la realizzazione delle canoe. Poi dal pomeriggio via alla sfida: i partecipanti devono affrontare una discesa a tempo in un idoneo percorso tracciato in acqua mossa.

Guarda tutte le foto (di Silvia Calici)