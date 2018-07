Cani da adottare

GIGI - Amico dei bambini

Bel meticcio maschio di circa 2 anni. Recuperato mentre vagava sulle nostre montagne, è molto affettuoso, specialmente con i bambini. Già sterilizzato, sogna di essere presto adottato.



BIMBA - Adozione... urgente

Splendida femmina di circa 2 anni. I proprietari sono stati sfrattati, e lei, dopo una vita trascorsa in casa, alla fine del mese entrerà in canile… Va d’accordo con tutti, gatti compresi.

POPY - Cerca famiglia

Meraviglioso maschietto dal carattere amorevole e gioioso. I suoi anziani proprietari non possono più occuparsi di lui… Ha bisogno di trovare al più presto una nuova casa e tanto amore.



CRODINO - Cucciolo coccolone

Splendido cucciolo di 2 mesi. Dolce e coccolone, saprà regalare tanta felicità a chi deciderà di adottarlo. Ha una sorellina che, come lui, è in cerca di una famiglia che le voglia bene.

________________

Per info e adozioni: OIPA sezione di Parma – tel. 335/445050 – oipa@parma.it