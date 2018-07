Ore 2.20, via della Salute: l'auto sbanda e si capovolge Foto

La frenata, lo schianto, il rumore delle lamiere che si accartocciano: poco prima delle 2.30 della notte, diversi residenti di via della Salute e dintorni si sono svegliati così. E quando hanno aperto le finestre si sono ritrovati con quella scena che li ha messi in allarme: l'auto ribaltata in via della Salute. Stando a una prima ricostruzione, il mezzo avrebbe sbandato alla rotatoria e poi si sarebbe infilato nella strada ribaltandosi. Sul posto un'ambulanza dell'Assistenza Pubblica, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Il conducente, un 39enne, tirato fuori dall'abitacolo, ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Ecco le foto di un lettore.