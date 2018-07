Via Capelluti e via Bocchi: "Noi attorniati ogni giorno dai rifiuti" Foto

A scrivere è una residente, "per segnalare una situazione ormai insostenibile della gestione dei rifiuti nelle vie del quartiere Pablo. In particolare in via Capelluti e via Bocchi. Ora, capisco che l'educazione passa per prima dai cittadini. Ma penso anche che quando questa viene a mancare occorra un maggior controllo di chi amministra, a partire dal Comune arrivando ai Condomini. Stiamo vivendo quotidianamente in mezzo ai rifiuti di ogni genere. Paghiamo tassa sui rifiuti non indifferenti. E il risultato è quello delle foto che ho allegato che sono un minimo esempio. Il bello che ci vantiamo, amministrazione compresa, del titolo di "Città della Cultura 2020".