Erreà e Parma Calcio svelano la terza maglia dei crociati

Erreà Sport e Parma Calcio 1913 svelano la terza divisa ufficiale 2018-2019 per il ritorno nella massima serie.

Un’originale fusione degli elementi e dei colori dello scudo crociato danno vita a un’inedita terza divisa in cui, su fondo nero, fa da protagonista una nuova ed esclusiva croce grigia antracite bordata di giallo-blu.

Lo dice il comunicato, che prosegue:

Stampata in transfer, la croce centrale non presenta una grafica netta ma movimentata da sottili righe oblique tono su tono, grigie nella parte centrale e colorate nei contorni. Il risultato è un effetto quasi “optical”, accattivante, aggressivo e moderno insieme.

La semplicità del modello, dalla vestibilità aderente e collo a giro, è impreziosito dallo studio accuratissimo di ogni minuto dettaglio. Le maniche sono anch’esse grigio scure, come la croce, rifinite dal bordo manica nero come il collo e da una banda dal sapore retro anni ’80 che corre lungo le spalle su cui sono stampati i loghi Erreà.

Un mix audace e deciso di tradizione ed innovazione che rendono la divisa unica ed elegante. Confermata l’Araba Fenice, divenuta ormai simbolo della rinascita del Parma Calcio 1913, stampata all’interno del collo e ricamata in oro sul retro insieme al nome e all’anno di fondazione del Club, a sottolineare la continua rinascita e forza di una società che ha lottato e dato tutto per un sogno chiamato Serie A.

Il tessuto, tecnico e ideale per il calcio, si caratterizza per particolare morbidezza, traspirabilità e confort sulla pelle. Vellutato e leggero segue ed asseconda con estrema naturalezza ogni gesto atletico e movimento del corpo supportando le performances in gara. Per valorizzarli al massimo, loghi, sponsor e numeri di maglia sono stati studiati e realizzati in bianco.