La setter abbandonata in Autocisa e il video del traversetolese che l'ha salvata

Non ci ha pensato due volte, Alessio. Quando ha visto quel setter che correva spaventato in A15 all'altezza della Cisa ha trovato la collaborazione di altri conducenti ed è sceso dal suo mezzo per salvarlo. Un cane - una femmina - era stato abbandonato in autostrada.

Il salvataggio è raccontato nel video girato da Alessio, residente a Traversetolo, e pubblicato sui social per sensibilizzare su questo tema. E stringono il cuore le immagini del cane accucciato e spaventato sotto il guardrail.

"Ti ho....anzi mi hai voluto salutare tu così, eri impaurita da tutti e nessuno ti si poteva avvicinare.... - ha scritto Alessio quando ormai il lieto fine era arrivato - Ma quando hai capito che le nostre strade si stavano separando hai iniziato a saltarmi sulle gambe come per dirmi non andartene. Mi sono abbassato e tu mi hai abbracciato come se mi volessi dire qualcosa.....

Quel grazie l'ho sentito dentro di me..."

"Mi auguro solo di non vedere mai più uno schifo del genere - scrive ancora - e spero che queste immagini facciano riflettere". Domani il suo racconto in un ampio servizio sulla Gazzetta di Parma in edicola.

Il video