In migliaia alla "Notte senza fine" di San Polo d'Enza

Successo anche della decima edizione della Notte Senza Fine di San Polo d'Enza. Migliaia di persone hanno affollato le strade e tutti i tavoli erano pieni.

Tutto il centro ha partecipato alla kermesse partendo da oltre il passaggio a livello, con la Nuova Officina della Birra, la Pizzeria Unica e Gli Amici di Matilde con Legambiente Valdenza.

Successo anche per lo spettacolo anni Cinquanta davanti al Bar Non Solo Caffè in piazzetta Novecento con i Taxi Road e la compagnia di ballo Crazy Ballet e davanti alla stazione al Bar Torrestazione, con i balli latini di Armonia in movimento e la cucina della Contrada di Monticelli.

In piazza Meuccio Ruini mercatino dell’hobby e del faidate e stand con specialità campane.

Tavole piene anche al Rifugio dei Golosi, alla Bottega delle Cose Buone e da Um Pak Pujab, pizzeria da asporto.

In Galleria Levi, per il menù a base di pesce, e tanta gente anche per lo sbaracco e il fuori tutto dei commercianti.

Il bar Andrea con Non solo Tagliatelle hanno preparato centinaia di pezzi di gnocco fritto e ciacci, le tipiche piadine modenesi, con salume.

Tanti fan per lo spettacolo “The Dark Side of Sequencer”, tributo ai Pink Floyd con la band Sequencer, gruppo musicale di Reggio, tra le più quotate cover del gruppo inglese. Sempre in piazza con l’associazione sportiva Le Gazze e Conad quintali di tortelli e le cocomere di Vologni.

Tanta gente per lo street food di Ciro Vaccaro, la grigliata della Contrada della Corte, la mostra fotografica di Clarissa Canepari e l’estemporanea di pittura curata da Mara Frignani.

In piazza Primo Maggio, lunga fila per la piadineria, e grande divertimento per i bimbi con i gonfiabili, musica dal vivo con i Tabs Rockbluesband, i Kiss of Judas e la band NO FDM, rock band della Scuola comunale di Musica "Sesto Rocchi" e mercatino dell’ingegno.

Impegnati come sempre i volontari della Croce Rossa di Canossa, le associazioni della Protezione civile della Val d’Enza, la polizia municipale e i carabinieri.