Reggio Audace: conto alla rovescia per la nascita della "nuova Reggiana"

Conto alla rovescia per il varo di Reggio Audace Fc, la società che sostituirà l'Ac Reggiana 1919 (che si avvia verso la liquidazione).

Sul web e fra i tifosi resta alto l'entusiasmo per l'avventura intrapresa da un gruppo di imprenditori locali e Marco Arturo Romano. La società ha ottenuto il titolo sportivo dal sindaco Luca Vecchi e deve ora formare una squadra per il campionato di serie D. Su Facebook è stata aperta la pagina Reggio Audace Fc: per il momento si vedono solo un logo con un punto interrogativo e la data del 6 agosto 2018, il termine entro cui la società deve completare l'affiliazione alla Figc e iscrivere la squadra al campionato di serie D.

Il presidente della nuova società è Luca Quintavalli, titolare dell'azienda Olmedo di Bibbiano. E sui social il Comune di Bibbiano ha pubblicato un ringraziamento all'imprenditore:

Desideriamo porgere all'amico Luca Quintavalli, nuovo Presidente di "Reggio Audace football club" le nostre congratulazioni e i nostri ringraziamenti per aver voluto salvare, con altri importanti imprenditori, un pezzo importante della nostra storia. Una storia fatta di legami, impegno, radici e tradizioni. Una storia che unisce e si tramanda di padre in figlio e che rischiava di andare perduta. Grazie, Luca, a nome dell'intera comunità di Bibbiano. Conoscendoti, siamo sicuri che non farai mai mancare la determinazione, serietà e sensibilità che hai sempre dimostrato, non solo come imprenditore, ma come uomo.

Andrea Carletti, Matteo Curti

Sulla bacheca FB del Comune di Bibbiano è comparsa anche la risposta di Quintavalli: