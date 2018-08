Valtaro, quelle ragazze in passerella con gli abiti nuziali delle mamme Foto

Tra sbuffi di sete e organze, strati di tulle e veli, strascichi e fiocchi, maniche a sbuffo o a farfalla, chiffon, voile e perline, domenica sera a Bedonia è andata in scena la terza edizione de "Le Spose del Passato", l'ormai tradizionale e sempre attesa sfilata di abiti nuziali d'epoca. In passerella, questa volta, i favolosi anni Ottanta, quelli di lady Diana e di Madonna per intenderci, delle giacche con le spalline imbottite e della stravaganza cromatica, dell'energia elettronica e di Candy Candy... L

Molte modelle, 57 in tutto, hanno potuto indossare i vestiti delle loro mamme, altre invece hanno "semplicemente" reso onore all'abito del sì delle ragazze e signore della Valtaro e Valceno di quel decennio, andate in sposa in ogni angolo del nostro Appennino ma anche in quel di Parma, Moncalieri, Santo Stefano d'Aveto o Ruta di Camogli.

