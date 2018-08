Il rumore dello schianto lo hanno sentito distintamente, gli agenti della Polizia municipale di Parma in servizio nel turno di notte. E un secondo dopo erano sul posto - proprio di fronte alla sede di via del Taglio - a rilevare l'incidente e a verificare che il conducente - illeso - si era messo al volante in evidente stato di ubriachezza e si era schiantato contro un albero. Sul posto anche i vigili del fuoco.