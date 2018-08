«Ribellati, ribellati ancora, finché gli agnelli non diventeranno leoni». E' questa la frase con cui Niccolò Bettarini accompagna su Instagram le foto che mostrano le cicatrici in diverse parti del corpo. Lo fa ad un mese dall'aggressione davanti a una discoteca di Milano, quando era stato accoltellato per aver difeso un amico. Il 19enne era stato poi sottoposto a un delicato intervento chirurgico,