Il Parma inizierà il campionato di serie A senza punti di penalizzazione, mentre Emanuele Calaiò ha avuto una qualifica 'soft' fino al 31 dicembre. Sono queste le decisioni della Corte d’appello della Figc sul ricorso discusso oggi in merito al caso dei messaggi Whatsapp di Calaiò con un giocatore dello Spezia.

In primo grado era stata comminata al Parma una penalizzazione 5 punti da scontare nel prossimo campionato, mentre Calaiò era stato squalificato per due anni. Oggi la Caf ha riformulato la sentenza, comminando al club soltanto una multa di 20mila euro e al giocatore uno stop fino al 31 dicembre e 30mila euro multa.

Il dibattimento, presieduto da Sergio Santoro, si è chiuso intorno alle 16. Dopo le deduzioni delle parti ricorrenti e le conclusioni della Procura (che non aveva presentato ricorso), la Corte d'Appello si è ritirata in camera di consiglio. Attorno alle 19 è arrivata la sentenza.

Il comunicato del Parma: "Fatta giustizia" ma resta il danno di immagine

CALAIO' AI GIUDICI: "NON HO MAI AVUTO UN SECONDO FINE". «Dispiace sia stato infangato il mio nome e quello della mia famiglia per dei messaggi, non ho mai pensato di mandare messaggi per un secondo fine. Lo giuro sui miei figli, io sono una persona corretta, sono sempre stato un esempio per i giovani per la mia professionalità». E’ lo sfogo di Emanuele Calaiò innanzi ai giudici della Corte d’appello federale della Figc nell’udienza di II grado sul caso dei messaggini inviati dall’attaccante, condannato in primo grado a 2 anni di squalifica, a dei suoi ex compagni di squadra allo Spezia.

«Speravo di non dover arrivare a questo punto per difendermi da una cosa che non ho mai fatto - ha proseguito Calaiò rivolgendosi alla Corte - Vorrei finire la mia carriera come l'ho iniziata, professionalmente, correttamente e con la limpidezza che mi ha sempre contraddistinto. Se avessi voluto alterare una partita, sicuramente non lo avrei fatto con Whatsapp ma da Parma a La Spezia sono un’ora di macchina e sarei andato lì di persona».

«Voglio uscire pulito da questa situazione - ha concluso quindi Calaiò -tutti quanti siamo stati parecchio danneggiati e sbattuti in prima pagina. Ne abbiamo passate abbastanza».

Video - L'avvocato di Calaiò: "Non c'è illecito, erano messaggi goliardici"