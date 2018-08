Sta per iniziare il processo d'appello per il presunto tentativo di illecito sportivo portato avanti da Calaiò (con i tre messaggi incriminati indirizzati al giocatore dello Spezia De Col) e al Parma per responsabilità diretta. Si parte dai due anni di squalifica comminati all'attaccante crociato e dal -5 di penalizzazione dato al club per il prossimo campionato di serie A. Presenti i ricorrenti, ovvero il Parma, Calaiò e anche il Palermo.