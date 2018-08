Forte temporale a Parma e in diverse zone della provincia. Nella zona di via Emilia Ovest ci sono stati danni: sono intervenuti i vigili del fuoco per caduta di rami in strada e si è verificato anche un incidente (foto del lettore Stefano).

Particolarmente colpita anche la zona di Felino, dove è avvenuta una grandinata. Il lettore Marcelo invia alcune foto e spiega: "Via Marconi si trasforma in un fiume".

Il lettore Simone ha inviato le foto di un albero caduto in strada a Casale di Felino.

