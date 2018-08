Buskers Festival in trasferta a Mantova il 16 agosto

Mantova inaugura per il terzo anno consecutivo il Ferrara Buskers Festival, la Rassegna internazionale del Musicista di strada più grande del mondo, quest’anno giunta alla 31esima edizione con oltre mille musicisti ed artisti provenienti da ogni angolo del pianeta. Il 16 agosto alle 21, le scenografiche vie e piazze del centro storico mantovano, Patrimonio dell’Umanità Unesco, come quello ferrarese, risuoneranno di ritmi, canzoni e generi musicali di 13 gruppi tra i protagonisti del festival, che fino al 26 agosto riempiranno di magia le strade e gli spazi che si aprono intorno al Castello Estense di Ferrara. Si tratta di 10 dei gruppi di musicisti invitati del Ferrara Buskers Festival, i quali si esibiranno per gli 11 giorni della manifestazione – il 17 agosto a Comacchio e il 20 a Lugo per il Ferrara Buskers Festival On Tour e poi il weekend del 18 e 19 agosto dal 21 al 26 sotto il cielo ferrarese – e di altri 3 gruppi di artisti accreditati, scelti per la speciale anteprima: Paolo Borghi e la magia del suo hang, Bottoni Trio, con l’Ideatore e Direttore Artistico Stefano Bottoni che sarà busker per l’occasione, e Fragole e Tempesta con il loro repertorio di balli popolari tradizionali italiani ed internazionali. Tra gli invitati, si potranno ascoltare anche gli energici brani di musica irlandese portati in scena dai musicisti che arrivano dall’Irlanda e da Dublino, la Città Ospite d’Onore di questa edizione, come i Sin A Deir Sí, un’esplosione di suoni che tracciano le note dei pentagrammi dei grandi successi d’Irlanda. Gli spettatori potranno godere dei tanti show dei buskers nel percorso che si snoda tra piazza Sordello, con l’incantevole Duomo, il Palazzo Ducale e la Cattedrale, passando per piazza Broletto e piazza delle Erbe fino a piazza Martiri Belfiore. Mantova consolida il legame con il festival intrapreso nel 2016 in qualità di Capitale Italiana della Cultura e tra due città rinascimentali, che rendono unico il patrimonio artistico-culturale italiano. Meraviglie che vengono valorizzate dalla musica dei buskers, che con i loro talenti e la capacità di coinvolgere il pubblico creano un’atmosfera speciale tra scorci e monumenti. Prima dell’inizio degli spettacoli, artisti ed organizzatori saranno accolti in città per la tradizionale consegna dei cartelli, su cui sono impressi i nomi dei musicisti. I cartelli li accompagneranno poi durante tutta la manifestazione. Un momento molto divertente nel quale i musicisti si presenteranno al pubblico e che darà ufficialmente il via alla 31esima edizione del Ferrara Buskers Festival. Gli artisti si esibiscono tra le strade e le piazze senza cachet, ma “a cappello”, come è proprio dell’essenza dei buskers, capaci grazie alle loro professionalità e talenti di trasformare i passanti in pubblico, coinvolgendolo nelle performance, con meraviglia.