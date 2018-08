Bimba velata nella pubblicità: polemica contro Gap in Francia

Due bambine sorridenti, in jeans e giubbottino, una con una massa di capelli ricci in testa, l'altra con il velo islamico sul capo. E’ bastata questa immagine pubblicitaria sul sito della marca americana di abbigliamento Gap, in vista del nuovo anno scolastico, a scatenare una dura polemica in Francia, tanto da spingere anche deputate di maggioranza e opposizione ad aderire alla campagna di boicottaggio del marchio.

«Cominciare l’anno con il piede giusto consiste non metterne più uno da Gap - scrive Aurore Bergé, deputata di En Marche, su Twitter -. Nulla autorizza né giustifica che venga messo il velo alle bambine: dov'è la loro libertà? Dov'è il loro libero arbitrio? Dov'è la loro scelta? Che sia un argomento commerciale mi disgusta». Sempre via tweet le fa eco la collega dei Républicains (destra), Lydia Guirous: «Ho denunciato a più riprese questo aumento di imposizione del velo alle bambine: è un maltrattamento che calpesta i nostri valori di uguaglianza, di libertà e di laicità».

L’azienda si è difesa rispondendo che «Gap Kids incoraggia i bambini a tornare a scuola celebrando le diversità» e spiegando che i ragazzini apparsi nella pubblicità (di cui fa parte anche un video) vengono da una scuola elementare pubblica di New York.

Posizioni opposte rimbalzate anche nei commenti della rete, che si divide tra chi chi accusa l’azienda di imporre un modello vicino alla tradizione islamica e chi plaude al messaggio di apertura alle diverse culture presenti nella nostra società.

Se la Francia discute da tempo sul tema del velo, in nome della laicità che è elemento fondante dell’identità del Paese, e lo vieta negli uffici pubblici (scuole comprese), diversità e integrazione sono tra i punti di forza di diverse campagne pubblicitarie, prime fra tutte quelle di Benetton: l’ultima, firmata da Oliviero Toscani, vede in scena alcuni modelli nudi, abbracciati e di diverse etnie.