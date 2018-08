«Le mie foto del lupo in fuga dal capriolo»

Un avvistamento inconsueto. Un episodio emozionante. Un epilogo a dir poco stupefacente: «Un lupo allontanato da un capriolo».

«E' accaduto sotto i miei occhi questa mattina all'alba (ieri per chi legge, ndr), qui a Sivizzano»: a dirlo è Johan Ramon, villeggiante belga 64enne («ma abbiamo intenzione di venire a trasferirci a Salso definitivamente»), che ha fotografato l'«incontro» e poi ha inviato gli scatti alla «Gazzetta». «Erano le 6. Quando sono arrivato in cucina per fare un caffè ho visto attraverso la finestra un lupo correre nel prato. Ho preso la mia macchina per fare qualche foto: in quel momento ho visto un capriolo praticamente all'attacco del lupo per tenerlo lontano dai suoi piccoli. Il lupo se n'è andato via.... Uno spettacolo stupendo».

La redazione del giornale ha sottoposto a un veterinario esperto le foto ed è arrivata la conferma: «Sì, quello nelle fotografie è un lupo. Molto anomalo il comportamento del capriolo e ancora di più quello del lupo, in effetti, anche perché l'esemplare appare in forma». r.c.