Ippocastano rischia di abbattersi su un condominio: vigili del fuoco in azione Foto

La segnalazione era arrivata dai residenti: quel grosso ippocastano minacciava di abbattersi sul Condominio Aiuola Fiorita nel quartiere Parma Mia. Già venerdì - raccontano - si era staccato un enorme ramo che, solo per poco, non è caduto sulle abitazioni. "In precedenza, un altro grande ramo si era già distaccato ma le nostre denunce e il segnalato presagio che potesse accadere di nuovo (l'albero era marcito) non sono valse a smuovere nulla". Lungo l'intervento, ieri, di rimozione parziale della pianta da parte di due squadre dei vigili del fuoco, arrivate con cestello ed autogru.