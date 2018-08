"Mai dire Baganzai", vince Casaselvatica. Assaggio di sfide: foto

Passa dai campioni in bis-carica della Brugnara alla squadra di Casaselvatica il trofeo Baganzao, al termine di una sfida molto contesa tra Calestano e otto frazioni della Baganza. "Mai dire Baganzai" è partito con la serata-spettacolo del sabato, dove le squadre presentavano video, striscioni e show con canto e ballo, e si è poi conclusa con arlìa e grande carica domenica, sconfiggendo anche l'acquazzone che si è abbattuto nel primo pomeriggio sulla val Baganza e che ha fatto temere l'annullamento delle gare in programma. Poi il via libera alle gare: staffetta con scivolamento sul telone saponato, impiattamento veloce, calcio-volley, briscola, scala 40, la prova di velocità di mangiatori e bevitori...

E poi ancora la musica, la tavola, e la festa alle premiazioni finali. Con sfida già lanciata per il prossimo anno.