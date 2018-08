Una lettrice: "Incuria in via Olivieri da quando lo Spazio bimbo Bollicine è chiuso"

Una lettrice invia alcune foto per lamentare problemi di incuria in via Olivieri a Parma.

"Siamo stanchi di essere presi in giro - dice -. Viviamo nel degrado più assoluto, senza pulizia. Eppure paghiamo le tasse, l’affitto e siamo cittadini italiani! Sono ben tre anni che lo spazio bimbo Bollicine è chiuso e sono tre anni che noi viviamo in questo degrado! Da vedere il viale alberato come è combinato, abbiamo topi e animali. Non abbiamo illuminazione e le siepi hanno coperto i lampioni.

