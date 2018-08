Un crollo ha interessato il ponte Morandi sull'autostrada A10 a Genova. Si tratta del lungo viadotto sospeso che precede lo svincolo per Bolzaneto e la barriera di Genova Ovest. Vigili del Fuoco, ambulanze e forze dell’ordine sono sul posto. Si sospettano persone sotto le macerie e sono in corso verifiche degli operatori del 118.

Ci sono vittime. Lo riferiscono i soccorritori che hanno trovato diversi mezzi schiacciati sotto le macerie con persone morte all’interno. Sono due le persone estratte vive dalle macerie del Ponte Morando, collassato stamani dentro l'alveo del Polcevera e su via Fillak. Secondo quanto appreso, entrambi sono stati avviati al pronto soccorso del san Martino. Intanto è stato avviato il protocollo sisma per la ricerca dispersi.

Durante le drammatiche fasi del crollo del viadotto Morandi a Genova c'era un violento nubifragio. Una bomba d’acqua si era abbattuta sulla città dalla mattinata. Da ieri sera le previsioni meteo davano una allerta arancione.

Sarebbe stato un cedimento strutturale a provocare il crollo di parte del viadotto Morandi a Genova. Dalle prime informazioni di vigili del fuoco e protezione civile, il cedimento sarebbe avvenuto nel tratto che sovrasta via walter Fillak, nella zona di Sanpierdarena. E’ crollata una lunga porzione del viadotto Morandi su cui corre l’autostrada A10. Entrambe le carreggiate sono precipitate al suolo per circa cento metri. Si teme che diversi automezzi siano rimasti coinvolti.

Anche le squadre cinofile e Usar, gli esperti di ricerca e soccorso tra le macerie urbane, sono state attivate dai vigili del fuoco per intervenire a Genova in seguito al crollo del ponte sull'Autostrada A10. Diverse squadre dei vigili sono presenti sul posto e stanno già operando.

Un testimone: "Una scena apocalittica. Vetture accartocciate su se stesse: ne abbiamo contate almeno 8-9 ma non riusciamo a vedere se ce ne sono altre".

Ci sarebbero una decina di mezzi coinvolti nel crollo del ponte autostradale Morandi sul Polcevera a Genova. Lo riferiscono i soccorritori.

«Oh mio Dio, oh mio Dio». Sono urla disperate quelle che accompagnano il terribile video del momento del crollo del ponte Morandi, a Genova, pubblicato poco fa sulla pagina di un account Facebook che si trovava nella strada adiacente al ponte. Nelle immagini si vede il ponte cedere sotto il nubifragio che sta colpendo in queste ore il capoluogo ligure.

Sotto al viadotto Morandi, crollato stamane a Genova, ci sono centri commerciali e capannoni industriali, oltre ad alcuni edifici residenziali. Sotto alla struttura corre anche la ferrovia che collega Genova a Milano. Da quanto si apprende sembra che la parte di viadotto crollata, nella parte centrale, abbia colpito in prevalenza il letto del torrente Polcevera.

In relazione al crollo di parte del viadotto Polcevera sull'A10, Autostrade per l’Italia comunica che «sulla struttura - risalente agli anni '60 - erano in corso lavori di consolidamento della soletta del viadotto e che, come da progetto, era stato installato un carro-ponte per consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione». «I lavori e lo stato del viadotto erano sottoposti a costante attività di osservazione e vigilanza da parte della Direzione di Tronco di Genova», assicurano le Autostrade.

La situazione della viabilità

Autostrade segnala sul suo sito sulla A10 Genova-Savona è stato chiuso il tratto tra il bivio A7 Milano-Genova e Genova Aereoporto in entrambe le direzioni. Sull' A10 Genova-Savona tra il Bivio per l’A7 Genova-Serravalle e Genova Aereoporto, in entrambe le direzioni si è resa necessaria la chiusura del tratto.

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Inoltre per tale motivo si sono formate code sull' a12 Genova-Rosignano Marittimo verso Genova a tra Genova ESt e il Bivio per l’A7 verso Genova e sull' A7 tra Bolzaneto e il Bivio per l’A10 Genova-Savona. Tuti i mezzi di soccorso sono sul posto.

La circolazione ferroviaria nel nodo di Genova è stata sospesa in seguito al crollo del ponte Morandi sull'Autostrada. Lo rende noto Rfi sottolineando che il crollo è avvenuto tra Genova Rivarolo e Genova Sampierdarena.

Trenitalia sta riprogrammando l’offerta con cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso.