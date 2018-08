E il Ferragosto porta l'interconnessione tra Parma e la Tav Foto

Le foto sono di un parmigiano strajè che - memore delle tante polemiche del passato - a sorpresa si è ritrovato a stamattina su un Frecciarossa - quello delle 6.54 - che ha sfruttato l'interconnessione che collega la linea storica a quella dell'alta velocità.

E' la prima volta: era successo solo qualche volta in occasione di deviazioni straordinarie dovute a problemi sulla linea veloce, ma anche quando da Roma era arrivato un treno speciale con la squadra della Roma. Però mai l'orario delle ferrovie aveva previsto ufficialmente il passaggio di una Freccia nell'interconnessione (che finora è stata usata solo dal vecchio trenino a gasolio della linea Parma-Suzzara, ora sospeso dopo l'alluvione di dicembre a Lentigione).

La "novità" è stata necessaria per i lavori infrastrutturali programmati nel tratto fra Modena e Castelfranco Emilia, che comportano in quel tratto la sospensione della circolazione ferroviaria fino alle 5.30 di giovedì 16. Uno stop, fanno sapere da Rfi, necessario per poter sostituire il ponte ferroviario sul canale Torbido, attività di manutenzione finalizzata a mantenere elevati gli standard di sicurezza e le prestazioni della linea.