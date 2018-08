Miss Italia, a Bedonia trionfa una ferrarese. Miss Parma: "Ma io non mi arrendo" Foto

E' di Ferrara, ha 18 anni, si chiama Clarissa Righi ed è la nuova "Miss Cinema Emilia Romagna", fascia conquistata a Bedonia sulla passerella di via Aldo Moro in occasione della quarta tappa del tour emiliano romagnolo di "Miss Italia 2018" ancora una volta condotta dalla presentatrice e speaker radiofonica Laura Miuccia Padovani.

Grazie alla storica fascia, a Clarissa, studentessa di moda che sogna di diventare stilista e che si presentava con la fascia di "Miss Fiera di Modena", ora si schiudono le porte della prefinali nazionali che si terranno a Jesolo dal 3 all'8 settembre. A contenderle la vittoria nelle fasi finali della serata, la 22enne "Miss Piacenza" Laura Fregoni, studentessa di Economia e Commercio classificatasi seconda, e la 20enne Jessica Poli, che si presentava con la fascia di "Miss Bologna". Niente da fare, invece, per "Miss Parma": la 19enne Mara Boccacci, originaria di Varsi, infatti, non è andata oltre il quarto posto. "Non mi arrendo, però, anzi mi ripresento domani sera a Marsaglia per l'assegnazione di "Miss Sorriso Emilia Romagna" - ha dichiarato una sorridente Mara -. E se andasse male anche sabato, vado avanti fino all'ultima tappa: ho ancora sei possibilità per accedere alle prefinali di Jesolo".