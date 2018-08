Si comincia: Forza Parma, parti con il piede giusto. Diretta dalle 20.30

Stasera con l'Udinese sono una decina i giocatori indisponibili ma i punti in palio con una diretta concorrente alla salvezza sono già pesanti





PAOLO GROSSI

Sette infortunati, uno squalificato, Gervinho non utilizzabile in attesa del transfer, Sprocati e Deiola arrivati ieri in gruppo. Manca una virtuale intera squadra oggi a D'Aversa nel debutto in serie A contro l'Udinese. Non tutti potenziali titolari, certo, ma sarebbe meglio averli a disposizione. Si sapeva che in questa nuova avventura, conquistata con l'ascesa vertiginosa in tre anni dalla D, la strada sarebbe stata in salita, ed è così da subito.

Il mercato estivo è stato quanto meno discutibile ma non sarebbe né giusto né opportuno trinciare giudizi oggi. Tanto più che se questo gruppo trova le risorse tecniche, fisiche e soprattutto morali per cominciare a fare punti qua e là, a gennaio poi si potrà provare ad apportare le correzioni che eventualmente si renderanno necessarie.

La nostra sensazione è che a Collecchio ci siano troppi giocatori e un primo impegno dovrebbe essere quello di sfoltire la rosa. Poi però bisogna anche dare credito a chi c'è: in rosa ci sono elementi di valore, in alcuni casi stagionati ma capaci di stare in campo, e alcuni giovani che se cresceranno in fretta, con il talento e le motivazioni si renderanno utili. E poi, soprattutto, questo è il Parma è questa è la squadra che i tifosi devono «scortare» alla salvezza.

Noi critici potremo di volta in volta evidenziare nei o magagne, ma chi si è abbonato, chi indossa la maglia allo stadio, urla e soffre, dovrà avere fiducia e pazienza. La stagione è lunga, si perderanno partite, ma mettere insieme 37-38 punti è più che possibile. In questi tre anni abbiamo voluto e ottenuto tutto e subito: ecco, stavolta sarà diverso, ma il finale può essere ugualmente gioioso.

Intanto quello di oggi contro un'Udinese più che mai multinazionale sarà un significativo assaggio di serie A anche sul piano fisico e tattico. Il Parma visto con il Pisa sarebbe improponibile e siamo sicuri che sarà diverso. Entrambe le squadre tendono ad essere abbastanza «liquide» in fase offensiva, a spostare le pedine dalla posizione di partenza in quella difensiva. In mezzo Fofana e Mandragora saranno brutti clienti. Insomma, battaglia di chili e centimetri ma anche strategica: forza Parma, parti col piede giusto.