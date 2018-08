Ora sono custodite all'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Si tratta di quattro biciclette sequestrate poiché ritenute rubate e trovate in possesso di cittadini nordafricani che avevano occupato uno stabile in procinto d'essere ristrutturato. Eccole in foto: i legittimi proprietari che le riconoscessero potranno presentarsi in Questura muniti della relativa denuncia o contattare l'ufficio telefonicamente.