L'allarme è stato lanciato alle 5,20: un incendio in un'azienda agricola in località San Geminiano ha avvolto gli 800 balloni di fieno ospitati in una struttura fortunatamente isolata. Sul posto, i vigili del fuoco di Parma e i colleghi di Sant'Ilario d'Enza. In tutto 14 uomini e quattro automezzi. Al momento l'incendio è sotto controllo.