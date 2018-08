Quelli che rincorrono l'alba. Aspettando la Cariparma Running Foto

L'appuntamento era alle 5.50 in piazza Garibaldi, la partenza alle 6: "Good Morning And Run By Artcafè", aspettando la Cariparma Running.

La corsa-camminata libera di 5 chilometri organizzata da Cus Parma ha festeggiato la terza edizione ed il gruppo dei runner super-mattinieri è diventato ancora più folto. Un serpentone colorato nel cuore della città: da piazza Garibaldi a via Repubblica, da viale San Michele a Strada Martiri della Libertà, poi via Farini, Strada al Ponte Caprazucca, Ponte Caprazucca fino a tuffarsi in Oltretorrente. I runner si dirigeranno infatti in piazzale Rondani, vicolo Santa Caterina, via Bixio e via dei Farnese. Tappa obbligata al polmone verde del Parco Ducale e ancora Ponte Verdi, Pilotta, strada Garibaldi fino al rientro in via Mazzini, e piazza Garibaldi.

Ed è stata anche l’occasione per svelare la maglia ufficiale della Crédit Agricole Cariparma Running 2018.





Guarda tutte le foto di Luca Bertozzi.