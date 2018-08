Parco Martini, se cartelli del genere sono necessari... Foto

E' frequentato da tante famiglie e da molti cani coi loro padroni, il Parco Martini. E' frequentato anche dagli incivili, il Parco Martini, che - come testimoniano in tanti - "sporcano e rompono bottiglie in mezzo alle zone di passaggio". E non solo.

Questa mattina alcuni cittadini innamorati del loro parco lo hanno ripulito. E hanno dovuto mettere anche "incredibili" cartelli. Sì, perché - come spiegano inviandoci queste foto - " è da primavera che qualcuno quasi ogni settimana la "piazza" su una panchina diversa. Abbiamo avvisato chiunque ma nessuno fa niente".