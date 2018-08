"Quelle piste ciclabili con scalini": e il pericolo è in agguato Foto

La segnalazione arriva dall'esperienza: "Ieri ho percorso una buona parte delle piste ciclabili della zona Sud: via D’Antona, via Biagi, via Traversetolo, via Spadolini, tanto per citarne alcune - scrive Paolo Righetto -.In corrispondenza degli incroci, le piste ciclabili hanno sempre uno scalino, come si può vedere anche dalla foto, scattata ieri in via Biagi. E in via Biagi ho contato almeno quattro incroci con questo ostacolo, tanto che, a un certo punto, sono stato costretto ad abbandonare la pista ciclabile e a percorrere la strada".

"Potremmo dire che “non ci sono più i geometri di una volta” - continua -: ma è possibile che il costruttore non capisca che uno scalino può essere pericoloso? Che ci dovrebbe mettere uno scivolo? Infatti, o il ciclista scende dalla bici, supera l’ostacolo, attraversa la strada, supera l’ostacolo successivo e risale in bici, oppure rischia di cadere o di rovinare il copertone, il cerchione e di danneggiare la ruota. Adesso capisco perché, quando giro in auto, vedo tanti ciclisti sulla strada e la pista ciclabile tutta libera!".



"Certo - conclude -, non è un problema cruciale per la città. Ma sento parlare di finanziamenti per le piste ciclabili: forse c’è qualche euro anche per rifare gli attraversamenti?".