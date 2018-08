Siringhe davanti alle attività commerciali in Largo Parri Foto

La segnalazione di un lettore, Cristiano: "Siringhe infette davanti alle attività commerciali in Largo Parri. Incuria dei rifiuti... Bambini che giocano e cani che vanno ad annusare e prendere in bocca le siringhe. Chi deve pulire ? io che ho proprio la mia attività davanti a questo schifo... e il mio cane che è andato a giocare proprio lì. Se si punge o sta male o muore, poi chi paga?...Denuncio il Comune e l'ente che deve pulire e chi raccoglie i rifiuti se un sacco dell'immondizia era rotto e non ha raccolto le cose che sono fuoriuscite di lì?".