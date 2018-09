Il paracadute diventa un vestito: foto nell'ex base Nato del monte Giogo

La modella Lili White e il fotografo Nicola Zanichelli hanno scelto l'ex base Nato del Monte Giogo, in Lunigiana, per un singolare shooting fra antenne paraboliche, installazioni di metallo e un vecchio paracadute riadattato a vestito. "I'm Coming" è il titolo del servizio fotografico.



"Le parabole sono incredibilmente grandi, hanno un diametro di 20 metri - spiega Zanichelli -. Cercavo una location ventosa, possibilmente originale e deserta. Alla fine la scelta è ricaduta proprio sul monte Giogo. Volevo fare un set con un paracadute, perché è molto scenografico. Ne ho acquistato uno non più idoneo per i lanci. Lili White ha confezionato un abito per l'occasione e insieme abbiamo progettato e realizzato il set". Anna Papkova ha collaborato alla realizzazione del servizio fotografico, in particolare nella gestione del paracadute-vestito.

