"Una partita per Yuri": una serata di sport e solidarietà a Traversetolo. Ecco chi c'era

Nel campo parrocchiale di Traversetolo è stato organizzato il memorial "Una partita per Yuri". Una serata con musica, griglia e un torneo di calcio a 5 per ricordare il giovanissimo traversetolese scomparso due anni fa. Il torneo è stato vinto dalla squadra "Gomorra" ma ciò che contava era passare una serata in compagnia.

Ecco la lettera aperta dei famigliari di Yuri Neroni

Si è svolto domenica 2 settembre presso il campo parrocchiale di Traversetolo la manifestazione “Una partita per Yuri”, una festa in ricordo di Yuri Neroni, giovane promessa del calcio, scomparso da due anni. Yuri aveva iniziato a giocare nelle giovanili del Traversetolo in tenerà età per poi passare ad altre società, l’ultima delle quali il Montecchio Emilia: era per tutti, da sempre “il portierone”.

Noi famigliari e gli amici abbiamo voluto ricordarlo con un torneo di calcetto a 5 che ha visto un’ampia e sentita partecipazione. E’ stato un momento conviviale di sport e festa per ricordare con serenità Yuri che tanto amava lo sport. La serata sportiva è stata accompagnata da musica e griglia ed il ricavato sarà devoluto all’Associazione Croce Azzurra di Traversetolo.

Ringraziamo, per la disponibilità nell’organizzazione: John Martini (artefice di una eccellente grigliata), Giovanni Avanzini, Michele Pelacci, Paola Bricoli. Per aver partecipato si ringraziano tutti i ragazzi di Traversetolo e Montecchio Emilia e tutti i giovani che hanno aderito, la scuola di ballo Ventura Dance School, il colleghi della Transfer Oil, gli amici della palestra Evolve Fitness.

Per l’arbitraggio si ringrazia Vincenzo Orto (primo allenatore di Yuri). Infine ringraziamo di cuore tutti quelli che si sono resi disponibili nell’arco della serata, tutti gli amici presenti e quelli che avrebbero voluto esserci ma non hanno potuto.



Massimo, Paola, Chiara