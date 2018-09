Stradone, Lungoparma, Parco Ducale: sembra già pieno autunno

Il lettore Mattia invia queste foto e commenta: "Per il calendario astronomico mancano ancora più di due settimane all’equinozio d’autunno previsto per il giorno 23 settembre, ma in diverse zone della città sembra già autunno inoltrato. Stradone, Lungoparma, Parco Ducale: lo scenario (poco estivo) è lo stesso. Chiome di tigli e ippocastani completamente secche con casi di alberi che hanno già perso tutte le foglie. Tra le possibili cause: cattive condizioni ambientali, malattie fungine, infestazioni di Lepidotteri. Il confronto con la vegetazione verdeggiante e in ottima salute di altri viali cittadini evidenzia ulteriormente la grave anomalia".

Scarica l'app Gazzareporter per inviarci foto e video! (disponibile su App Store e Google Play): clicca qui