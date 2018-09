Un "motogiro" per ricordare Giulio Bernini. Il maltempo non ha fermato l'iniziativa in memeoria del giovane di Medesano che perse la vita nel 2011 in un incidente stradale. Il programma è stato ritoccato "in corsa" ma tanti amici - chi in moto, chi in auto - hanno voluto ricordare Giulio "Leon" Bernini: partito da Felegara, il gruppo ha pranzato al ristorante "Diga di Mignano" (Lugagnano d'Arda). Ecco alcune foto.