«Il giorno della civetta», «C’era una volta il West» e «I soliti ignoti»: tre film cult sui francobolli

Oggi sono stati emessi tre francobolli per ricordare altrettanti film italiani di grande successo: «Il giorno della civetta» di Damiano Damiani, «C’era una volta il West» di Sergio Leone e «I soliti ignoti» di Mario Monicelli. Le prime due pellicole sono del 1968, mentre la terza è del 1958. I francobolli riportano la lettera «B», cioè sono validi per affrancare lettere e cartoline fino a 20 grammi (tariffa da un euro e 10 centesimi). Nel cast del «Giorno della civetta» c’era l’attore parmigiano Franco Nero, che per questa interpretazione ricevette il premio David di Donatello per il miglior attore protagonista.

Dove le «prime»? Ai cinema Lux, Ducale e Verdi

Cercando nelle annate della «Gazzetta» i manifesti delle uscite di questi film a Parma, tornano alla memoria i nomi di alcuni cinema che non ci sono più da tanti anni: «I soliti ignoti» è uscito al Lux il primo ottobre 1958, ancora al Lux «Il giorno della civetta» il 14 marzo del 1968 e, il 13 marzo 1969, «C’era una volta il West» al Ducale e al Verdi.

Sui francobolli no a persone viventi, però…

Nei tre nuovi francobolli compaiono immagini ispirate ai film, ma non è riconoscibile alcun attore, considerato anche il divieto di far comparire persone in vita. Però nel 1988, in un francobollo dedicato al film «Ladri di biciclette» del 1948, c’è l’immagine dell’allora ragazzino (e uno dei protagonisti del film) Enzo Staiola, tuttora vivente.

Non è l’unico caso, però: nel 1976 in un francobollo dedicato al trentennale della Repubblica comparvero le immagini dei sei presidenti della Repubblica che si sono succeduti dal 1946, ma tre (Gronchi, Saragat e Leone) erano in vita, e nel 1997 fu la volta di Paola Ruffo di Calabria, regina dei Belgi.