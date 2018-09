Restaurata e aperta al pubblico una delle più belle tombe antiche a Saqqara

E' stata restaurata e riaperta ai turisti la tomba di Mehu, nella zona di Saqqara, in Egitto.

La tomba di Mehu, aperta al pubblico per la prima volta dalla sua scoperta nel 1940, è considerata una delle più belle tombe di Saqqara, dove si trova anche la celebre piramide a gradoni.

Tra le scene più importanti restaurate per volere del ministero delle Antichità egiziano ci sono quelle con il proprietario della tomba durante la caccia nella giungla o la pesca e altre che mostrano la buona raccolta, la danza e la danza acrobatica. La tomba si trova a 6 metri a sud della parete sud del complesso piramidale di Zoser.