Ancora lunghe code per Starbucks a Milano

Lunghe code ieri e oggi a Milano per l'apertura del punto vendita Starbucks, annunciato come il primo di cinque store. In piazza Cordusio tante persone si sono messe in fila per non perdere la novità. Una fila che ha fatto discutere, anche sui social network.

Oggi è arrivato un commento del vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini su Twitter: «Due ore di coda per un caffè da Starbucks? Ma nemmeno se mi pagano! Non ho parole...».